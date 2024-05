Cluj, Cinema Teatru Florin Piersic, 17 mai 2024 - Intrăm într-o nouă eră a educației cu lansarea seriei naționale de evenimente ParentX, un fenomen educațional ce promite să schimbe percepțiile actuale și să deschidă noi orizonturi pentru părinți și copii. Prima oprire a acestei călătorii excepționale a fost la Ateneul Român din București pe data de 20 ianuarie. Am continuat cu un nou evneiment la Ateneul Roman pe 30 martie si apoi la IASI in Sala Unirii pe 27 aprilie. Toate aceste evenimente au fost SOLDOUT cu o atmosfera greu de descris in cuvinte.

Evenimentele ParentX ajung in luna mai la Cluj, oraș universitar de renume, mai exact vineri 17 MAI de la ora 6pm la Cinema Teatru Florin Piersic. PARENTX EVENTS nu este doar o serie de evenimente educaționale la nivel național și diasporă, ci o misiune dedicată construirii unei societăți mai înțelepte și mai prospere, pornind de la baza acesteia: educația copiilor și a părinților. Cu o prezență puternică în comunitate și un impact remarcabil, evenimentele noastre reprezintă o veritabilă forță de schimbare și evoluție în România de astăzi. Evenimentele ParentX aduce pe scena educației o echipă de speakeri excepționali, incluzând celebrități din domeniul educației și dezvoltării personale, experți în psihologie, medicină, neuroștiințe, precum și personalități cu un impact social puternic. Întreaga serie de evenimente ParentX a fost cu casa închisă, asaltata de intreaga presa radio si TV si a atins o audiență la nivel național care a crescut incredibil de la zero la 765,000 de oameni in ianuarie, apoi la 4 milioane in martie si la peste 7 milioane in aprilie, avand un impact major asupra întregii societăți românești. 7.01 milioane de români audiența națională a evenimentelor ParentX masurata de liderul modial in audienta MEDIATRUST Povestea numelui PARENTX. În spatele denumirii"PARENTX" stă o poveste despre pasiunea pentru educația copiilor și dorința de a aduce schimbarea în viețile lor, pornind de la radăcinile fundamentale: părinții. "PARENT" înseamnă "părinte", iar adăugarea lui "X" vine din semnificația numerică a acestui simbol - numărul 10 . "PARENTX" oferă o perspectivă către un viitor în care părinții devin "de nota 10". X-ul este și necunoscuta din ecuațiile matematice, o variantă de descoperit, de eXplorat, mai exact misiunea "PARENTX": eliminarea oricărei necunoscute din ecuația educației și a succesului copiilor în viitor. "PARENTX" nu este un simplu nume, ci o manifestare a unei viziuni puternice și a unei pasiuni de a face o diferență în viețile părinților și copiilor. SERIA DE EVENIMENTE PARENTX va avea loc astfel: 20 Ianuarie - BUCUREȘTI , Ateneul Român (900 locuri) - ÎNCHEIAT

, Ateneul Român (900 locuri) - 30 Martie - BUCUREȘTI , Ateneul Român (900 locuri) - INCHEIAT

, Ateneul Român (900 locuri) - 27 Aprilie - IAȘI - Sala Unirea (750 locuri) - INCHEIAT

- Sala Unirea (750 locuri) - 17 Mai – CLUJ - Cinematograf Florin Piersic (730 locuri)

- Cinematograf Florin Piersic (730 locuri) 08 Iunie - SIBIU - Centrul Cultural Ioan Besoiu (500 locuri)

- Centrul Cultural Ioan Besoiu (500 locuri) 22 Iunie - BRAȘOV - Hotel Kronwell (1000 locuri)

- Hotel Kronwell (1000 locuri) 21 Septembrie - TIMIȘOARA - Opera Națională Română (680 locuri)

- Opera Națională Română (680 locuri) 05 Octombrie - CRAIOVA – Opera Romana (450 locuri)

– Opera Romana (450 locuri) 26 octombrie – ORADEA – Teatrul Regina Maria (560 locuri) ParentX aduce împreună o serie de personalități excepționale și experți în domeniul educației, precum: MODERATOR EVENIMENT: Liana STANCIU (personalitate TV, Jurnalist celebru) SPEAKERI PRINCIPALI: Razvan VASILE (personalitate TV, fondator ParentX și MBAKids Academy, creatorul primului software de afaceri, Personalitatea Inspirațională a Anului în Educația Tinerilor, Mindset Coach)

(personalitate TV, fondator ParentX și MBAKids Academy, creatorul primului software de afaceri, Personalitatea Inspirațională a Anului în Educația Tinerilor, Mindset Coach) Psih. Niculina GHEORGHITA (fondator Parentx, personalitate TV, Psiholog Clinician Principal, Formator, Expert Terapeut Bowen, Prezentator si Supervizor IMAGO)

(fondator Parentx, personalitate TV, Psiholog Clinician Principal, Formator, Expert Terapeut Bowen, Prezentator si Supervizor IMAGO) Marius MOGA (artist și producător internațional)

(artist și producător internațional) Stefan Mandachi (antreprenor, promotor al educatiei si filantrop)

(antreprenor, promotor al educatiei si filantrop) Anca Alungulesei (nutritionist, expert in psihonutritie si neurofitness)

(nutritionist, expert in psihonutritie si neurofitness) Dr. Ana BĂIESCU (doctor în psihologie, psihoterapeut cognitiv comportamental, terapeut relațional avansat IMAGO, educator parental certificat COS)

(doctor în psihologie, psihoterapeut cognitiv comportamental, terapeut relațional avansat IMAGO, educator parental certificat COS) Profesor Alexandru Bodea (learning expert, creatorul metodei Infospeed)

(learning expert, creatorul metodei Infospeed) Nicu Dascalu (triplu campion mondial în Arte Marțiale)

(triplu campion mondial în Arte Marțiale) 2 x invitați surpriză CELEBRI & CU MARE IMPACT IN SOCIETATE Căutăm parteneriate de sponsorizare pentru PARENTX Cluj: Căutăm parteneri de prestigiu pentru aceste evenimente de impact. Beneficiile pentru sponsorii ParentX Events includ vizibilitate extinsă, asociere de prestigiu, networking de înaltă calitate și responsabilitate socială. Beneficii pentru sponsorii PARENTX: Vizibilitate Extinsă: Prin parteneriatul cu ParentX, veți obține expunere maximă în fața unei audiențe angajate, atât online, cât și offline, cu oportunități de branding personalizate.

Asociere de Prestigiu: Asociați-vă cu speakeri de top și evenimente care promovează excelența în educație și dezvoltarea copiilor, consolidându-vă reputația de lider de opinie în domeniu.

Networking de Înaltă Calitate: Participarea la evenimentele noastre vă oferă oportunități valoroase de networking cu alți lideri din industrie și profesioniști din domeniul educației.

Organizatori eveniment: Fundația Zâmbetul de Copil, MBAKids Academy, EDUPART - Federația Națională a Părinților, FONPC - Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Copii. PARENTX CLUJ – PressKit cu imagini si documente: https://drive.google.com/drive/folders/15jNwL2FSG1YrGH803tFImgA1rI2EpDYW BILETELE sunt puse la vanzare prin partenerul BLT.ro iar sumele din vanzarea acestora vor fi donate catre copii cu potential aflati in risc de abandon scolar, sub forma de cursuri de abilitati, transformarea mintii si dezvoltare personală: https://www.blt.ro/parent-x-cluj-napoca-resursa-copiilor-impliniti.html

