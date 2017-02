Stiti sentimentul acela... este 10 dimineata, esti deja la a treia cana de cafea, iar mintea pare sa nu isi doreasca sa coopereze. Simti ca nu mai poti - nu doar din punct de vedere fizic, ci si mental si emotional. Nu te mai intereseaza nici macar lucrurile care iti aduceau fericirea.

De prea multe ori, se pare ca epuizarea merge mana in mana cu realizarile. Insa stresul nu este un simptom al succesului: este modul organismului de a iti spune sa incetinesti.

In timp ce inca o cana de cafea sau un alt doilea strat de corector te-ar putea ajuta sa arati fresh, insa nu este chiar asa. Este vorba despre investitia in tine pt tot parcursul vietii si trebuie sa inveti sa fii mai atent la semnalele pe care ti le transmite corpul tau.

Potrivit Huffington Post, exista cateva moduri eficiente pentru a readuce linistea si fericirea in viata ta.

1. Dormi... Dormi ca si cum nu ar mai exista ziua de maine.

Corpul tau este precum o masinarie. O masinarie frumoasa, autentica si incredibil de complexa, care are nevoie de ingrijire si de odihna. Asa cum tu inchizi laptopul la sfarsitul fiecare zile, si corpul si mintea ta are nevoie de reincarcare in fiecare noapte.

Studiile arata ca un somn odihnitor curata creierul de toxinele care "se construiesc" in timpul zilei, motiv pentru care un somn de 7-8 ore pe noapte este necesar pentru sanatatea ta fizica si mentala.

2. Gandeste in timp ce mananci

Mancarea constienta are nevoie de practica. Extrem de multa practica. Mai ales daca esti genul de persoana care se arunca in varful patului cu un bol de mancare intr-o mana, cu laptopul pe picioare incercand sa raspunzi la mailuri sau chiar la telefon. Mancarea constienta te provoaca sa iei in considerare tot ce consumi - de unde provin alimentele, ce beneficii au pentru corpul tau sau cum le-ai pregatit.

Mancarea constienta te ajuta sa construiesti o relatie sanatoasa, durabila, cu mediul inconjurator. De asemenea, studiile demonstreaza ca mancarea constienta iti poate ridica moralul, te ajuta sa scapi de stres, sa ai o alimentatie sanatoasa si chiar sa pierzi in greutate.