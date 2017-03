Iata o lista de alimente sanatoase care nu-ti vor pune in pericol, nici dieta, nici sanatatea, chiar daca simti nevoia sa le consumi in mod regulat.

Fructele proaspete contin zaharuri naturale si reprezinta o alegere excelenta cand iti este pofta de ceva dulce. Pe langa faptul ca sunt delicioase, sunt si foarte nutritive. Acestea sunt bogate in fibre, prebiotice, antioxidanti, compusi benefici si contin putine calorii. In plus, consumul de fructe garanteaza o sanatate mai buna si un risc scazut al bolilor de inima si al obezitatii.

O bautura calda, fie o ceasca de ceai, ceai cu lapte, fie o cafea fierbinte. Aceasta iti va reduce pofta de desert si-ti va da energie pe durata intregii zile.

Un snack, dar nu de tipul junk food. Verifica etichetele si evita tot ce contine zahar obtinut din siropuri (cocos, porumb etc.). Exista si snacks-uri sanatoase, minim-procesate, care contin fructe uscate, sau cereale.

Ciocolata neagra, in loc de alte tipuri de ciocolata. Patru patratele iti vor satisface poftele cu siguranta. Ciocolata neagra contine 70 la suta cacao si un procentaj redus de grasimi si zahar, pe langa antioxidanti care reduc riscul bolilor de inima si circulatorii.

