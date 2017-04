Ma gandeam intr-o zi ca traim intr-o lume atat de bogata in informatii cum n-a fost niciodata pana acum. Accesul la orice fel de informatii este atat de usor in ziua de azi. Printr-o simpla cautare orice ai nevoie sa afli apare in cel putin cinci secunde dintr-o pagina de net.

Aproape orice vrei sa afli se afla acolo. Poti chiar sa te abonezi la diverse newslettere care sa-ti aduca in casuta ta postala exact informatia de care ai nevoie in fiecare zi.

Peste tot sunt carti, reviste, site-uri, cursuri, informatii care ne invata atat de multe.

Cum sa fii sanatos;

Cum sa traiesti viata pe care ti-o doresti;

Atat de multe “cum sa-uri” care vin in ajutorul nostru ca sa invatam sa facem ceea ce avem atat de multa nevoie: sa ne relaxam in pofida agitatiei lumii in care traim.

foto interior si prima pagina: Nina Buday, Shutterstock