Suntem momente in care facem ceva si apoi stam sa ne intrebam "Care a fost logica din spatele comportamentului?". Ce s-a intamplat de fapt? Psihologii spun ca exista intotdeauna o logica, insa cel mai adesea se ascunde in anumite particularitati ale mintii noastre.

Pe BrightSide am gasit 9 astfel de efecte psihologice care ne afecteaza aproape in fiecare zi.

1. Efectul ancorarii

foto interior si prima pagina: Flat Design , Shutterstock

Oamenii simt ca este mult mai usor sa evalueze ceva daca au pretul initial (chiar daca este gresit) - ca un fel de ancora. Acest efect este folosit de magazine. De exemplu, nu ai cumpara o bluza din dantela de 100 de lei. Insa daca vezi ca initial costa 300 de lei, vei considera ca esti norocoasa ca o poti cumpara la un asa pret.

2. Devierea rezultatului

Adesea judecam corectitudinea unei decizii prin rezultatul final, nu prin actiunile intreprinse in vederea realizarii acesteia. Acest efect este adesea folosit de anunturile care incearca sa ne atraga privirea doar asupra rezultatului final. Asadar, daca folosesti un nou telefon, nu poti pretinde ca decizia de a iti cheltui toti banii pe el a fost una corecta.