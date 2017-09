Uneori trebuie sa ne oprim din fuga noastra din viata si doar sa respiram. Imaginati-va cum ar fi lumea daca fiecare dintre noi si-ar lua cateva minute pe zi pentru a isi linisti sufletul si mintea.

"Tacerea este o sursa de mare putere" - Lao Tzu

Acest material spune povestea lui Samuel Gentoku McCree, lider mindfulness, antrenor personal si antrenor de viata. El s-a antrenat timp de doi ani la o manastire Zen, unde petrecea una din patru saptamani in tacere.

Samuel a scris pentru TinyBuddha un articol in care vorbeste despre beneficiile linistii.

"Timp de doi ani am petrecut una din patru saptamani in tacere. In fiecare luna aveam o retragere tacita timp de o saptamana. In timpul acestei retrgeri meditam in tacere, mancam in tacere, lucram in tacere si comunicam doar prin gesturi si note scrise.

La inceput, traind asa a fost foarte dificil, insa cu timpul am invatat sa apreciez tacerea. Cand am plecat din manastire, am aflat ca tacerea a fost prietenul si profesorul meu.

Ce ne poate invata tacerea?

1. Satisfactie

Credeam ca trebuie sa ma uit la TV in fiecare seara. Insa la manastire nu aveam televizor si am descoperit ca nu am nevoie de el. Tacerea m-a invatat sa fiu fericit cu mai putin. Descopera care sunt lucrurile care te tin pe loc si scapa de ele. Sufletul tau iti va multumi.

2. Apreciere

Discutiile iti usureaza foarte mult viata, insa atunci cand nu mai poti vorbi, inveti sa te bazezi pe ceilalti.

Linistea ne invata sa apreciem valoarea relatiei pe care o avem cu ceilalti. Data viitoare cand iti vezi prietenii sau membrii familiei, incearca sa ii asculti cu adevarat. Ascultarea profunda exprima o apreciere profunda.