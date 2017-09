Metabolismul joaca un rol esential in starea noastra de bine dar si in aspectul placut al trupului nostru. Cu cat functioneaza mai bine metabolismul nostru, cu atat ne simtim mai pline de energie si aratam mai suple.

Iata sase trucuri care te vor ajuta sa iti pui metabolismul la treaba.

1. Creste aportul de grasimi sanatoase

Grasimile sanatoase reprezinta elementul central pentru gestionarea greutatii corporale. Corpul tau utilizeaza glucoza din zahar si carbohidrati pentru energie. Dar odata ce este consumata, incepe sa utilizeze grasime, ceea te ajuta sa pierzi in greutate si sa menti tesutul muscular.

Prin limitarea periodica a consumului de alimente pentru anumite perioade de timp, poti reduce inflamatia din corp. Postul combate daibetul si stimuleaza corganisml sa transforme grasimile in energie.

3. Hidrateaza-te

Pana la 60% din corpul tau este format din apa. Fiecare celula utilizeaza apa pentru a-si regla temperatura si mentine functia corespunzatoare. In mod constant pierzi apa prin transpiratie, respiratie si digerarea alimentelor. Din acest motiv, doar band pana la sase pahare de apa pe zi, poti arde aproape 20.000 de calorii in plus pe an.

4. Fa exercitii de forta

Este timpul sa pui mana pe gantere. Muschii folosesc mai multa energie decat grasimea, deci poate fi benefic sa faci antrenamente de forta. Cresterea masei musculare stimlueaza functionarea metabolismului chiar si atunci cand te odihnesti, ceea ce te poate ajuta sa arzi mai multe calorii.