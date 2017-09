Trafic, deadline-uri, multe facturi de platit, probleme financiare, probleme in dragoste sau orice alte probleme. Daca stai prost cu nervii in perioada aceasta si stresul a devenit ceva obisnuit in viata ta, ar fi bine sa gasesti o modalitate de a te calma. Ori de cate ori te simti coplesita, nervoasa, anxioasa sau stresata, poti incerca sa faci meditatie pentru stapanirea nervilor.

Nu trebuie sa te obisnuiesti sa fii stresata mereu, pentru ca poti schimba asta.

Katiefreiling.com a scris despre cum te poti calma. Ea ofera o metoda de meditatie pentru stapanirea nervilor care, spune ea, are urmatoarele beneficii: o minte concentrata si limpede, mai multa energie, cresterea endorfineor, relaxare musculara, cresterea nivelului de oxigen in sange si eliminarea toxinelor.

