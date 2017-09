Teoria sau conceptul de mindfulness a atras numeroase persoane asupra acestui curent. Practicat regulat si in mod corespunzator, mindfulness are multe beneficii pentru sanatate. In afara de faptul ca ne ajuta sa fim mai sanatosi din punct de vedere mental, ne ajuta sa ne imbunatatim starea de spirit, transformandu-ne viata intr-una armonioasa si pasnica.

Ce inseamna exact mindfulness? Avem noi o definitie simpla:

Mindfulness acorda o atentie deosebita experientei momentului prezent, cu acceptarea calma a oricarui lucru care se intampla.

Important este sa nu confundam mindfulness cu meditatia. Meditatia este cu totul altceva. Aceasta evoca un sentiment de "mindufness"; in timp ce meditezi, iti intrerupi gandirea si lasi mintea sa rataceasca oriunde doreste pentru a crea o stare profunda de reverie.

Pe de alta parte, mindfulness este un proces in care esti constienta de prezent, de ceea ce faci aici si acum. Te concentrezi asupra imprejurimilor si a tot ceea ce se intampla fara sa fii suspendata intr-un spatiu interdimensional. In starea de mindfulness esti constienta de situatia in care te afli si de experienta pe care o traiesti.

Ca exemplu, daca speli farfuriile murdare ar trebui sa acorzi intreaga atentie spalarii acestora. Sa fii una cu ceea ce faci. Majoritatea oamenilor se gandesc fie la trecut, fie la viitor sau se las distrasi intr-un fel sau altul.