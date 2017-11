Magneziul se afla printre patru cele mai importante microelemente pentru organism. Cele mai des intalnite simptome cauzate de lipsa de magneziu sunt constipatia, oboseala, pierderea poftei de mancare, crampe musculare si amorteli in membre, tulburari de somn, dureri de cap, dificultati de concentrare, despresie, apatie.

O mare parte a populatiei sufera de deficit de magneziu, din cauza solului sarac in minerale si a consumului excesiv de alimente procesate si ultrarafinate.

Deficitul de magneziu este provocat, in special, de un regim alimentar nesanatos, atunci cand se consuma prea putine alimente care contin suficient magneziu, cum ar fi migdale, fasole, cacao, alune, nuci, etc. Aceste produse alimentare tind sa fie in mod intentionat evitate in timpul curelor de slabire.

