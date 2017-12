Vrei sa slabesti? Trebuie sa tii cont de aceste sase sfaturi ale bunicii.

foto interior si prima pagina: Africa Studio, Shutterstock

Remediile naturale pot fi de mare ajutor persoanelor care vor sa slabeasca sanatos. Otetul de mere cu miere, scortisoara, ceaiul de fenicul sunt doar cateva retete care au trecut proba timpului si la care poti apela cu incredere.

Inainte de a prezenta cele mai cunoscute remedii pentru slabit de pe vremea bunicilor noastre, trebuie sa tinem seama de un lucru foarte important. In trecut, produsele industriale ocupau un loc extrem de restrans in hrana oamenilor, scrie Adevarul.

De aceea, femeile erau nevoite sa pregateasca toate mesele zilei, de la micul dejun pana la cina. In zilele noastre, hrana este foarte accesibila: avem cereale gata preparate la micul dejun, alimente de tip fast-food in orice moment al zilei, produse gata preparate sau congelate in toate magazinele. Tentatiile sunt mari, iar riscurile pentru silueta si sanatate pe masura.

