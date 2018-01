Nu este nevoie sa consumam mai multe alimente iarna. De fapt, e indicat sa alegem ce mancam in functie de confortul de care avem parte (mersul cu autobuzul sau masina personala, liftul, statul pe scaun la birou etc.) sau de efortul pe care il depunem zilnic. De obicei, iarna riscul de ingrasare creste considerabil din cauza alimentatiei bogate in grasimi si sarace in legume si fructe proaspete. In plus, iarna ni se schimba si poftele, foarte multi optand pentru mancaruri consistente, gatite si, in special, pentru preparate calde. Nu este nimic rau in a manca astfel, dar e bine sa diminuezi cantitatea alimentelor consumate.

foto interior si prima pagina: Tatyana Malova, Shutterstock

O alimentatie sanatoasa este importanta si pentru intarirea sistemului imunitar, si mentinerea unui organism sanatos. Grasimile au un rol deosebit, pentru ca stocheaza energia si reprezinta un factor imuno-stimulator impotriva frigului prin eliberarea de caldura, ajutand corpul sa se adapteze la temperaturile scazute.

De aceea, se spune ca in perioada iernii, cand temperaturile sunt foarte scazute, este indicat sa avem un aport de calorii mai ridicat fata de sezonul cald. Organismul consuma multa energie pentru a-si pastra temperatura normala. Ca urmare, este bine sa optezi pentru grasimi vegetale si animale de calitate. Cele mai bune grasimi care pot fi consumate si care contribuie la protejarea organismului sunt cele provenite din peste (macrou, somn, crap, somon).

Continuarea pe Realitatea.net