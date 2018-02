Spanacul este o sursa esentiala de vitamine si minerale. Contine potasiu, magneziu, acid folic, antioxidanti, beta-caroten si fitochimicale, precum luteina. Acidul lipoic din spanc ajuta vitaminele C si E sa regenereze tesuturile si sa tina in frau glicemia iar cantitatea ridicata de calciu din spanac ajuta la intarirea sistemului osos.

Vitaminele A, C si E alaturi de acidul folic, fibre si magneziu apara organismul impotriva cancerului, in special cel de colon, plamani sau san. De asemenea, spanacul potejeaza impotriva bolilor de inima, ajuta memoria si este aliatul tau pentru o slabire sanatoasa.

Desi nu are cel mai bun gust din lume, spanacul are un rol esential intr-o cura de slabire, deoarece are un aport caloric scazut. 100 de grame de spanac furnizeaza organismului tau doar 26 de calorii, ceea ce inseamna ca poti consuma aceasta verdeata fara sa-ti calculezi minutios portia.

Spanacul este un aliment bogat in aminoacizi care intaresc musculatura, iar vitaminele din complexul B si magneziul accelereaza metabolismul si topesc rapid depozitele adipoase. In plus, spanacul contine si potasiu, un mineral care combate retentia apei in organism si reda pielii fermitatea de altadata.

