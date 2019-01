In mod surprinzator chiar si pentru mine, printre lucrurile care au avut rezultate pozitive in lupta mea cu anxietatea se numara si aplicatiile special create pentru asta.

foto interior si prima pagina: Africa Studio, Shutterstock

Intr-un fel, sunt destul de sigura ca cel care a inventat telefonul mobil a avut in minte persoanele care sufera de anxietate. Esti intr-un context social care nu te face sa te simti confortabil? Iti pui castile si oamenii te lasa in pace. Sau butonezi febril aparatul. In plus, daca nu vrei sa vorbesti la telefon, poti trimite sms-uri.

Iar acum exista aplicatii special create pentru a te ajuta sa manevrezi mai eficient starile de anxietate cu care te confrunti. Iti voi povesti mai jos despre cateva dintre preferatele mele si sper sa te ajute asa cum m-au ajutat si pe mine. Nu-ti folosi telefonul doar pentru a scrolla prin conturile de social media. Foloseste-l si pentru a obtine o stare de spirit mai buna.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro