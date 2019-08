Asculta aceasta melodie pentru a iti linisti sufletul in acele zile in care nimic nu pare sa functioneze cum trebuie

Incepe-ti ziua cu aceasta melodie. Nu pierzi nimic, din contra, ai doar de castigat.

Sunt zile in care nu stii ce sa mai faci pentru a depasi situatiile dificile. Sunt zile in care nu iti vezi capul de probleme. Sunt zile in care oricat de mult ai incerca, nu reusesti sa mai vezi luminita de la capatul tunelului. Sunt zile in care simti ca grijile pun stapanire pe sufletul tau. Sunt zile in care incerci din rasputeri sa gasesti un motiv sa zambesti. Sunt zile in care inima parca o ia la galop. Sunt zile in care nu mai stii ce inseamna o clipa de liniste. Sunt zile in care nu mai stii care este drumul pe care trebuie sa mergi in viata.

Ei bine, in astfel de momente grele tot ce trebuie sa faci este sa privesti catre cer si sa ii spui Universului ca ai incredere in el. Ca esti pregatita pentru tot ce urmeaza. Ca iti lasi destinul in mainile lui pentru ca stii ca planul lui este mult mai frumos decat planul tau.

Melodia de mai jos te poate ajuta sa iti linistesti sufletul agitat. Poate fi ascultata in orice moment al zilei. Incepe dimineata cu ea; in timp ce te pregatesti pentru o zi de munca, da play acestei piese. Sau seara, cand ajungi acasa, incearca sa faci 10 minute de meditatie ascultand aceasta melodie. Scopul ei este sa te ajute sa iti eliberezi mintea de toate gandurile negative si sa readuca optimismul in sufletul tau.

foto main: Boris Popchinskiy, Shutterstock