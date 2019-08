Ce alimente trebuie să eviți pe caniculă

Cand canicula se apropie, se recomanda consumul de lichide, cu precadere apa, pentru a evita deshidratarea.

In cazul alimentatiei, sunt cateva alimente recomandate pentru a fi consumate si altele care ar trebui evitate.



Corpul se incalzeste destul de mult incat nu este nevoie sa il faceti sa munceasca si in timpul digestiei. Deoarece termometrul depaseste 30 de grade Celsius, evitati sa consumati carne bogata in grasimi animale, preparata la gratar sau prajita in ulei, deoarece este dificil de digerat in toate formele sale.

Photo main by Haseeb Jamil on Unsplash