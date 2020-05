5 semne ca anxietatea provocata de coronavirus devine o amenintare pentru sanatatea ta mentala

Expertii se tem ca echilibrul mental al multora va fi afectat de criza prin care trecem. Acestia trec in revista semnele care trebuie sa ne ingrijoreze si arata ce trebuie sa facem.

Refugierea in case, izolarea de cei dragi, pierderea stabilitatii financiare – aceste necazuri, adaugate la lipsa unor repere obisnuite, precum zilele de nastere si alte evenimente placute, pot lasa semne adanci asupra sanatatii oamenilor. Sunt oameni care se descurca mai bine in incertitudinea provacata de pandemie, insa expertii sunt ingrijorati ca, pe masura ce lupta cu coronavirusul se va lungi, iar rezultatele vor intarzia sa apara, rezistenta noastra emotionala va avea de suferit, relateaza CNN.

„Traim cu un nivel constant de teama, o stare ridicata de excitare, asa cum patesc veteranii din Vietnam si Irak. Iar sistemul nostru nervos simpatic poate ramane destul de mult in aceasta stare coplesitoare inainte de a ne prabusi”, spune Jane Webber, experta in traume, profesor si consilier de educatie la Kean University din New Jersey. Ea a consiliat supravietuitori si familii afectate de trauma atentatelor din 11 septembrie 2001 din America.

foto main: woocat, Shutterstock