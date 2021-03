Alimente care pot reduce anxietatea: sunt recomandate de un nutritionist

Subestimam adesea puterea unei diete corecte, nu doar atunci cand vrem sa avem grija de noi, ci si in tratarea anxietatii.

Lasand la o parte rutina de ingrijire zilnica pe care o practicam, cu unele modificari impuse de carantina, in aceasta perioada ne-ar putea fi de ajutor sa urmarim cativa bloggeri pentru a ne hrani cu motivatia lor si a descoperi idei noi. Iar nutritionista Catia Ruthner nu dezamageste pe nimeni – viziunea sa in privinta combaterii anxietatii se bazeaza pe puterea alimentelor. In fond, cui nu-i place sa afle ce e bine sa manance pentru a duce o viata sanatoasa?

E firesc ca in perioadele in care esti mai stresata, cum e carantina impusa de COVID-19, sa consumi mai mult alimente care iti dau senzatia de confort, sau sa iei mai multe gustari decat de obicei pentru ca stai mai mult in casa, scrie L’Officiel. Ruthner ne impartaseste trucurile sale pentru a alege alimentele cele mai hranitoare si cele mai indicate pentru anxietate.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main pixabay