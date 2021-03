Trucul secret pentru cel mai bun terci de ovaz

Terciul de ovaz este una dintre cele mai versatile variante de mic dejun. Acesta poate fi preparat cu tot felul de fructe, condimente sau chiar cu legume si parmezan, daca preferi un mic dejun sarat.

Desi ai la dispozitie zeci sau chiar sute de retete de porridge, noi vrem sa iti recomandam un truc rapid si simplu, care poate transforma orice terci in cel mai bun terci de ovaz. Nu este deloc complicat, nu necesita decat un ingredient in plus si face toata diferenta!

Pentru inceput, pregateste ingredientele standard: fulgii de ovaz, fini sau intregi, laptele vegetal preferat si toppingurile pe care le doresti astazi la micul dejun. Poti folosi fructe proaspete sau congelate, ingrediente precum maca, pudra de cacao sau roscove, dar si diverse nuci si seminte, care sa-ti ofere un plus de textura si grasimi sanatoase.

Dupa ce ai pregatit ingredientele necesare, aprinde aragazul la foc mediu si pregateste o tigaie. Chiar daca obisnuiai sa iti prepari terciul intr-o oala mica sau o craticioara, ai incredere in noi.

foto main pixabay