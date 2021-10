Mersul pe jos poate fi o forma de exercitiu fizic DOAR daca il faci astfel

Unele persoane spun ca o plimbare normala prin parc se poate considera exercitiu fizic. Altii cred ca mersul pe jos nu se incadreaza sub nicio forma in categoria „sport”.

Cand vine vorba despre mersul pe jos, parerile sunt impartite. Cat de mult trebuie sa mergi pentru a se considera ca ai facut suficienta miscare? Trebuie sa mergi in ritmul tau normal sau este nevoie sa maresti pasul? Poti sa mergi, pur si simplu, sau trebuie sau urmaresti anumiti factori? Raspunsurile la toate aceste dileme le vei afla mai jos.

Cand poate fi considerat mersul pe jos o forma de exercitiu? Daca vrei sa slabesti sau sa te mentii in forma fizica actuala, nu este suficient sa mergi din punctul A in punctul B. Chiar daca mersul de acasa pana la supermarket sau de la birou pana la cea mai apropiata statie de metrou are avantajele sale, nu inseamna ca iti aduce necesarul de miscare.

Pentru a avea efectele dorite, mersul pe jos trebuie sa aiba un ritm vioi, putin mai alert decat ai merge in mod normal. Doar astfel vei reusi sa cresti nivelul cardiovascular si sa arzi calorii.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main KieferPix, Shutterstock

Vizionare placuta