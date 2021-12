5 moduri prin care sa-ti sprijini sanatatea mintala si imunitatea. Da, sunt conectate

Stigmatul din jurul sanatatii mintale continua sa slabeasca, incet dar sigur, cu fiecare noua generatie. Acest lucru le permite oamenilor sa caute ajutor si sa gaseasca metodele corecte pentru a gestiona stresul, anxietatea, izolarea si alte nevoi de sanatate mintala. Ce oamenii s-ar putea sa nu stie este ca acest gen de suport este si in beneficiul sistemului imunitar.

Nu e prima data (si cu siguranta nu va fi nici ultima) cand punem in discutie legatura inextricabila dintre starea de bine mintala si cea fizica. Dar in caz ca aveai nevoie de un reminder, citeste in continuare.

Cum influenteaza starea de bine mintala functionarea sistemului imunitar

Cand corpul percepe un pericol (de exemplu, stresul), sistemul nervos simpatic este activat. Cand acest sistem este activat, te pregatesti fie sa lupti, fie sa fugi. Desi acesta este un sistem de aparare natural si de mare ajutor atunci cand esti cu adevarat in pericol, daca il activezi prea des si in momente in care respectivul pericol e doar in capul tau (cum e si cazul anxietatii), corpul devine coplesit de toate aceste „amenintari” care-l obosesc la maximum.

foto main Dean Drobot, Shutterstock

