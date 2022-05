Cum iti pastrezi linistea interioara cand totul in jur e haos

In interiorul tau exista un cufar mic in care s-au strans de-a lungul timpului linistea, bunatatea, frumosul si iubirea. Cand totul in jurul tau este haos, ia o pauza si deschide cufarul.

Traim vremuri grele. Ce replica pesimista… nu mi-a placut niciodata vorba asta, iar singurele momente in care am spus-o cu voce tare au fost momentele in care glumeam, in care faceam haz de necaz. Astazi, insa, de mai bine de doi ani, "traim vremuri grele" este o realitate dureroasa. Vrem sa se termine, vrem sa traim normal, vrem sa scapam, chiar daca nici macar nu stim ce inseamna toate acestea. Ce inseamna sa se termine totul? Cu ce pret vrem sa scapam? Oare o sa mai fie vreodata la fel? De doi ani invatam ca a ne face planuri este o gluma buna si ca tot ce ne permitem si conteaza este sa traim clipa, cu conditia ca momentul prezent sa fie linistit si frumos. Dar cum sa ne permitem acest lux? Cum sa ne pastram linistea in interior cand totul in jur e haos?

10 Mai 2022 Echipa Kudika