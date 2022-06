AURORA colaborează cu Qing Feng Wu pentru piesa “Storm”.

comunicat de presa: Pe 7 iunie, tachinandu-și fanii din întreaga lume, Aurora și Qing-Feng au încărcat amândoi o fotografie scrisă de mână cu „Qing-Feng X Aurora” pe platformele lor de socializare, atrăgând reacții înainte de lansare pe rețelele de socializare, precum și printre instituțiile de presă internaționale.

Procesul piesei a început acum un an, în 2021, când Aurora lucra la noul ei proiect solo, „The Gods We Can Touch”. Cei doi colegi au fost conectați prin Universal Music, mai întâi ca adevărați entuziaști ai talentelor celuilalt, împărtășind și descoperind gusturi muzicale similare, apoi dezvoltând în cele din urmă idei de colaborare. „Am fost mult timp uimit de puterea ei vocală eterică”, a spus Qing Feng. „Depășește așteptările mele că putem fi împreună povestitori ai muzicii noastre.” Această lucrare comună frumos realizată de doi dintre cei mai talentați artiști ai zilelor noastre transcende toate granițele - de la geografic la cultural, creativ și comunicativ. Aurora și Qing Feng se unesc prin versuri blânde, de vis, călătorind către un punct culminant puternic, dar fascinant, încorporând în același timp mai multe genuri muzicale pop, inclusiv indie, synth și electro.



După aproape un an în care au făcut muzică la distanță și au colaborat online, experimentând propriile idei și gânduri, cei doi au decis că „Storm” va fi prima lor lansare împreună – sperând să încurajeze oamenii să-și confrunte provocările din viață. Luni mai târziu, în timpul masterizării post-producție a „Storm”, au decis să se întâlnească personal la un studio din Norvegia. După un zbor de 20 de ore de la Taipei la Oslo, Qing-Feng a întâlnit-o în cele din urmă pe Aurora, finalizând împreună înregistrarea piesei.



Aurora Aksnes a început să-și scrie propriile cântece și să învețe să danseze la vârsta de șase ani. După ce și-a câștigat popularitate în Norvegia în mediul online, ea a semnat primul contract la vârsta de 18 ani. Astăzi, cunoscută în întreaga lume sub numele de Aurora, enigma în vârstă de 25 de ani a strâns peste 2,5 miliarde de stream-uri globale pe platforme și este renumită pentru că a contribuit vocal la „Into the Unknown” pentru coloana sonoră a filmului muzical de animație Disney „Frozen 2” – care a atins peste 400 de milioane de vizualizări pe YouTube și a câștigat nominalizări atât la Oscar, cât și la Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original. Este foarte apreciată ca una dintre cele mai remarcabile și supranatural cântărețe sub 30 de ani, Billie Eilish creditând-o pe Aurora drept inspirație și muză pentru propria sa muzică.



Qing Feng Wu, cel mai bine cunoscut ca vocalistul principal și principalul compozitor al trupei indie taiwaneze Sodagreen, este unul dintre cei mai realizați compozitori și compozitori Mandopop ai momentului. Qing Feng este singurul artist care a câștigat toate cele trei categorii majore – Cel mai bun textier, Cel mai bun compozitor și Cel mai bun artist masculin – în istoria Premiilor Golden Melody, una dintre cele mai prestigioase platforme de onoare muzicale pop chinezești. Crescând și ascultând muzică clasică și luând lecții de pian, abilitățile sale naturale de compoziție și talentul creativ l-au determinat să devină unul dintre cei mai tari compozitori ai generației sale - unde, până în prezent, a creat peste 1.000 de piese de-a lungul anilor pentru cei mai buni artiști Mandopop. Albumul solo de debut al lui Qing-Feng din 2019, „Spaceman” a fost cel mai bine vândut titlu Mandopop al anului, nu numai în China, ci și pe toate piețele muzicale Mandopop.

Vizionare placuta