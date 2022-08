4 moduri prin care reduci fara sa realizezi nivelul de magneziu din corp

Magneziul este unul dintre mineralele esentiale pentru functionarea organismului, iar deficitul de magneziu are numeroase efecte negative, precum nervozitate, depresie, dureri musculare sau insomnie.

„Magneziul este responsabil pentru peste 300 de procese din corpul uman”, declara pentru wellandgood.com specialistul in medicina functionala Kien Vuu.

Aproape fiecare organ are nevoie de magneziu pentru a functiona la nivel optim, astfel ca este ingrijorator faptul ca numeroase persoane de confrunta cu deficit de magneziu. Numai in Statele Unite, 75% din populatie are deficit de magneziu. Mai mult de atat, medicul sustine ca nivelul magneziului tinde sa scada odata cu inaintarea in varsta, iar deficienta de magneziu este dificil de diagnosticat prin teste obisnuite pentru ca cea mai mare parte se afla in celule si oase.

„Testele de diagnoza verifica numai nivelul magneziului din sange, care compune numai 0,3 procente din magneziul aflat in tot corpul”, spune specialistul.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta