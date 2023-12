Ted, un nou serial realizat de Seth MacFarlane, câștigător a multiple premii, va fi disponibil pe SkyShowtime din 22 februarie

Prequel-ul de șapte episoade al francizei de succes va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 22 februarie

comunicat de presa: SkyShowtime a confirmat că Ted va fi disponibil pentru vizionare în toate piețele în care serviciul este disponibil, începând din 22 februarie. Primele patru episoade vor fi disponibile pentru vizionare în exlusivitate pe SkyShowtime din 22 februarie, urmând ca celelalte episoade să fie disponibile din 11 aprilie.

În acest serial comic prequel al filmelor Ted, acțiunea se petrece în 1993, când momentul de glorie al ursului Ted (Seth MacFarlane) a trecut. Acum locuiește acasă, în Framingham, Massachusetts, împreună cu cel mai bun prieten al său, John Bennett (Max Burkholder), în vârstă de 16 ani, cu părinții acestuia, Matty și Susan (Scott Grimes și Alanna Ubach) și cu verișoara Blaire (Giorgia Whigham). Chiar dacă Ted poate avea o influență negativă asupra lui John, în cele din urmă, el este un prieten loial, dispus să facă orice pentru prietenia lor.

Mesaj de la Seth MacFarlane (producător executiv/scenarist/regizor/co-creator), Paul Corrigan și Brad Walsh (producători executivi/scenariști/co-creatori):

Fiecare generație își dezvoltă propriul stil artistic, propriul mod de a vedea lumea. În anii 20', era vorba de expresiile muzicale subversive ale jazz-ului. În anii 50', era tehnica îndrăzneață a expresioniștilor abstracți. Unicitatea artistică a generației noastre constă în transmiterea de conținut pe baza unei proprietăți intelectuale care a avut succes în trecut. În numele acestei tradiții onorante, vă oferim cu modestie Ted.

Serialul nostru este un prequel al filmelor Ted. Acțiunea se petrece în anii 90', dar se bazează pe adevărul atemporal că este dificil să ai șaisprezece ani. Singurul lucru care face totul tolerabil este să ai alături un prieten, chiar dacă acesta este un ursuleț de pluș care a fost odată magic, dar cam vulgar și predispus la consumul de droguri.

Citește și:

Toți trei am fost adolescenți în anii 90' și am crescut în Boston, unde are loc acțiunea, așa că multe dintre aceste povești au tentă personală. Am reușit să supunem personajele acelorași nedreptăți și momente-cheie pe care le-am experimentat și noi la momentul respectiv. De asemenea, am și inventat câte ceva (este mult spațiu de umplut, iar viața reală este deseori plictisitoare).

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame).

Notă pentru editori

Producător executiv/scenarist/regizor/co-creator/Ted: Seth MacFarlane

Producători executivi/scenariști/co-creatori: Paul Corrigan și Brad Walsh

Producători executivi: Erica Huggins, Alana Kleinman, Jason Clark, Aimee Carlson (Fuzzy Door Productions)

Distribuție recurentă: Seth MacFarlane, Max Burkholder, Alanna Ubach, Scott Grimes, Giorgia Whigham

Produs de: UCP, o divizie a Universal Studio Group, Fuzzy Door și MRC

Vizionare placuta