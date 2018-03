Anxietatea, ca și depresia, este o boală a secolului. Este o stare care ne seacă de energie și ne ține pe loc, ne îndepărtează de oameni și ne rupe de realitate. Dar dacă știi cum să te folosești de ea, anxietatea poate fi începutul unui viitor frumos. Atunci când simți că s-a instalat, nu te lăsa pradă ei, ci încearcă să lupți (împreună) cu ea.

Cum? Focusându-te pe o pasiune de care nu îți faci niciodată timp. Acum este momentul! Dacă te-ai blocat, pentru că niciodată nu te-ai gândit la ce îți place să faci cu adevărat, sau la ce pasiuni ai, stai fără griji, ți-am pregătit o listă cu câteva dintre activitățile pe care le-ai putea transforma în hobby-uri.

Activitati care te ajuta sa scapi de anxietate

Sursa Foto: Shutterstock/ By OLypa

1. Fotografia

Să surprinzi cadre inedite, care probabil nu se vor mai repeta sau nu le vei mai întâlni, reprezintă o provocare, o provocare care îți aduce satisfacție, bucurie și împlinire. "Fotograf nu este acela care deține un aparat de fotografiat scump, ci acela care reușește să surprindă o clipă din această viață, care îi va permite ulterior să-și amintească de bogăția și conținutul acesteia." [Cristian Balate]

2. Gătitul

Pentru unele femei, bucătăria este camera de rugăciune, pentru altele este doar locul în care își beau cafeaua dimineața. Indiferent de categoria din care faci parte, dă o șansă gătitului, chiar dacă asta înseamnă să pregătești o simplă salată. Aromele ingredientelor, parfumul legumelor proaspete de grădină și rezultatul final, ieșit din propriile tale mâini, vor contribui la starea ta de fericire.

"Gătitul este la fel ca pictura sau scrierea unui cântec. Aşa cum în pictură sau muzică există atât de multe note sau culori, tot astfel în gastronomie există atât de multe arome - modul în care le combini te face deosebit." [Wolfgang Puck]

Sursa Foto: Shutterstock/ By G-stockstudio

3. Pictatul

Așa cum ne liniștim când privim natura, cerul și marea, sau o imagine frumoasă, un tablou, imaginează-ți cum o să fie când vei da chiar tu viață unei astfel de imagine. Poți să te concentrezi și să pictezi ceva frumos, deosebit, sau pur și simplu să combini culorile și să lași imaginația să miște pensula. Ce spui de un tablou abstract?

La urma urmei, "pictura este starea sufletească a artistului exprimată în culori." [Valeria Mahok]

4. Dansul

Dacă ar fi să numesc un regret pe care îl am, acela ar fi, fără doar și poate, faptul că m-am lăsat de dans. Nu de un curs de dans, ci cel pe care îl practicam acasă, atunci când nu mă vedea nimeni. Am dansat singură prin casă de când eram mică și am renunțat la această pasiune acum mai bine de 10 ani. De ce? Nu știu... căci mă făcea să mă simt atât de bine, mă bucura, mă făcea să mă simt o femeie senzuală și îmi mai și lucra corpul. În altă ordine de idei, dansează!

Dansează cât poți tu de mult, pe orice stil muzical. "Dansul este cea mai elevată, cea mai emoționantă, cea mai frumoasă dintre arte, pentru că nu este doar translatare sau abstractizare din viață; este chiar viață." [Havelock Ellis]

5. Yoga

Yoga te învață să îți asculți corpul și să te accepți așa cum ești. Yoga te învață să ai răbdare, să fii o persoană mai bună și să fii fericită. Yoga înlătură stresul și tensiunea și te ajută să obții greutatea optimă. Sau cum ar spune B.K.S.Iyengar - "Yoga este ca muzica: ritmul corpului, melodia minţii şi armonia sufletului creează simfonia vieţii."

6. Drumeția

Îndrăznește mai mult de cele 30 de minute de mișcare în aer liber recomandate. Fă o pasiune din drumeție. Drumeția este o activitate în aer liber, cum deja știi, doar că e posibil să nu te scape de anxietate dacă nu o practici așa cum trebuie - mergând pe jos în medii naturale, în zone muntoase sau pitorești.

"Prin drumeţie descoperi lumea şi te descoperi pe tine însuţi." [Lucia Tănăsescu]