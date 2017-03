Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Atunci cand descoperi ce anume iti face inima sa vibreze, stii care sunt alegerile potrivite si drumurile se deschid. Aceasta poate fi povestea ta si este povestea lui Carmen Ardeleanu, un om frumos si un instructor de fitness minunat alaturi de care am descoperit placerea de a practica Aqua Gym, cel mai fun mod de a scapa de celulita. Afla de ce de la Carmen, care iti dezvaluie mai multe trucuri pentru a avea un trup armonios.

Ce anume ti-a dat curaj sa renunti la jobul intr-o corporatie pentru a deveni instructor de fitness?

Am inceput sa predau clase de aerobic, din pasiune pentru sport si miscare in general, ca hobby, in afara programului de munca din institutia financiara in care activam cu program full-time.

Rolul pe care aveam sa-l descopar in calitate de instructor de fitness, acela de a indruma oamenii sa faca miscare intr-un mod placut si distractiv, de a-i inspira si a-i motiva sa isi depaseasca barierele fizice si sa isi construiasca un stil de viata activ si armonios, m-a ajutat sa simt o conexiune puternica cu autenticitatea mea si cu modul in care pot fi de folos celor din jur prin ceea ce sunt eu cu adevarat.

Odata ce am descoperit ce anume face ca inima mea sa vibreze atunci cand ma gandesc la “ce vreau sa fac cand voi fi mare”, am simtit exact care sunt alegerile pe care trebuie sa le fac si totul in jurul meu s-a “asezat” pentru ca eu sa ajung sa fac ceea ce iubesc.

Cum ne ajuta miscarea sa intram in contact cu cine suntem noi cu adevarat?

Miscarea fizica (si ma refer aici la orice forma de exercitiu fizic, antrenament sau sport practicat) ne ajuta sa fim prezenti in corpul nostru, ca intr-un vehicul prin care fiinta noastra se manifesta in lume, sa simtim mai puternic momentul de “acum” si sa reusim sa realizam acea conexiune cu fiinta noastra completa, corp-minte-spirit.

Am incercat acest tip de antrenament in cadrul unui training organizat in clubul in care activez ca si instructor de grup fitness si am simtit pe propriul meu corp beneficiile clasei. In plus, am gasit aceasta activitate o combinatie eficienta intre o “balaceala” distractiva in apa si un antrenament intens si complet.

Am ales sa predau Aqua Gym datorita libertatii pe care mi-o ofera structura clasei, de a alege singura exercitiile, muzica si intensitatea miscarilor, in functie de rezultatul pe care doresc sa-l obtin si tipologia participantilor.

Exista o prejudecata conform careia Aqua Gym este pentru femeile gravide si pentru seniori? Cui se adreseaza de fapt acest tip de miscare?

Clasele de Aqua Gym sunt dedicate tuturor categoriilor de participanti, atat femeilor, cat si barbatilor, indiferent de varsta, conditie fizica si nu in ultimul rand, indiferent daca stiu sau nu sa inoate.

Recomand intotdeauna acest tip de clasa, persoanelor care doresc sa inceapa antrenamentele la sala, fiind o metoda de antrenament fara impact violent asupra organismului, precum si persoanelor care doresc sa isi diversifice tipurile de antrenament, folosind benefiiciile apei.

De asemenea, in timpul claselor de Aqua Gym tensiunea asupra articulatiilor si tendoanelor este diminuata, iar riscul de accidentari este redus la minim.Din acest motiv, clasele de Aqua Gym sunt recomandate si seniorilor, femeilor insarcinate, precum si persoanelor cu diferite afectiuni ale articulatiilor sau la nivelul coloanei vertebrale, insa fara a fi destinate exclusiv acestor categorii de participanti.

Cursantii tai se mai schimba. Ce anume ii surprinde, de regula, pe noii veniti la clasele de Aqua Gym?

Sunt incantata de reactiile participantilor care incearca prima data acest tip de clasa si ma bucur de fiecare data cand imi impartasesc impresiile lor. Sunt surprinsi de fiecare data de intensitatea antrenamentului, pe care il credeau (apropo de prejudecati) mult mai usor de realizat si de senzatia de relaxare mentala si psihica pe care o genereaza eliberarea endorfinelor in organism dupa clasa.