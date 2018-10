Bluzele și cămășile cu gulere bogate transformă total ținuta, fiind piese smart și sofisticate

Nu puteam vorbi despre cămăși cu gulere interesante, bogate, opulente, fără să amintesc colecția Chanel. Karl Lagerfeld a îmbinat cămăși cu gulere înalte pe gât, stil jabou, cu imprimeu abstract, cu fuste midi, cloș, cu buzunare imense, statement, realizată din material metalic auriu.

Gulere cu adevărat spectaculoase, ce iau toată atenția ținutei și domină look-ul am văzut și la Gucci. Aici modelele de cămăși cu gulere mari au cunoscut alte valențe. Jaboul este atât de mare și de lung, atât de expansiv încât ajunge în funde mari, de la gât la tiv (zona coapsei). Pe lângă asta mânecile sunt bufante, materialul are irizații lucioase și modelele poartă fesuri stil cagulă și accesorii statement.

Modele de cămăși cu gulere interesante

Te mai poți inspira pentru a ști cum să asortezi cămăși cu gulere interesante și din colecțiile Ulla Johnson, Brock Collection, Elie Saab (gulere cu adevărat victoriene!), Zimmermann. Și dacă observi puțin trendurile, vei trage și singură concluzia că da, poți asorta cămăși cu gulere interesante cu absolut orice – pantaloni, fuste, salopete, costume deux-piece, rochii!

Poți purta cămăși cu gulere înalte pe gât cu pulovere, geci, jachete business sau cu geci din piele! Cât despre alegerea accesoriilor, la astfel de piese ce fură atenția și devin centru de interes, ai nevoie de susținere curajoasă! Mixează cămăși cu gulere mari ori interesante cu bocanci, cizme înalte, platforme, ghete, botine, chiar sandale ori stiletto!

Go big or go home!

Sursa foto front page – Unsplash