Dacă ești o fire mai boemă, poți încerca inclusiv o ținută romantică în care o pereche de pantaloni din piele întoarsă să fie în rolul principal. Deși n-ai spune, e posibil! Cu o bluză cu imprimeu floral colorat în partea de sus, obții un look feeric, jucăuș și tineresc. De altfel, pantalonii din piele întoarsă, de data aceasta, sunt specifici unui stil boho chic, ideal și la festivaluri vara asta.

Eu am găsit acești pantaloni din piele întoarsă roșii marca Juicy Couture în format tip colanți sau pantaloni skinny, tinerești și plini de farmec. Iar dacă ești chiar foarte feminină și romantică sau o adeptă a stilului bohemian chic, asortează-i cu o jachetă simpatică în print floral colorat viu și vesel. Cea pe care am ales-o eu are și fluturași simpatici, glugă și fermoar și poartă semnătura de brand Pepe Jeans London.

Accesorizează, dacă poți, pentru un look și mai boho și dulce, cu bijuterii sau chiar agrafe de păr în nuanțe de rozaliu drăgălaș. Adu în discuție și un tricou cu logo de brand, dacă ai. Se și poartă extrem de mult perioada asta! Apoi, acesta este un look perfect pentru adolescente sau tinerele de până în 30 de ani. Dar și de week-end.

Pantaloni din piele întoarsă roșii

