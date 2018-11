Curea corset stil vintage: poart-o altfel, modern

Ținute banale se vor transforma în ceva atrăgător și edgy - dacă adaugi și niște cizme până la genunchi s-ar putea să te mire până și pe tine rezultatul ăla fancy. O tendință la fel de populară presupune sa faci un mix and match cu o curea tip brâu pe post de corset și cu o cămașă cu nasturi.

Sună puțin neobișnuit, dar dacă menții totul în linii simple și adaugi asta la haine fără detalii grafice, atunci nu o să încarci și o să stilizezi totul elegant. Se impune o singură regula la astfel de aranjamente pentru îmbrăcăminte - keep it simple, cum am zis deja.

Propunerile de a te îmbrăca așa pun tonul pe ideea de tinerețe dar și pe feminitate. Se marchează un mod casual de a defila. Indiferent de ce ai alege este important să te simți bine cu ce îmbraci și … eventual să și primești câteva complimente (cărora să știi să le raspunzi, pentru că le meriți).