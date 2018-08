Cum creezi o ținută cu un pulover oversize în rol de rochie și cizme lungi peste genunchi

Simplu, simplu! Merge orice pulover XXL pe care îl ai în garderobă: cu cât mai lung, cu atât mai bine, pentru că îți va ține și de cald și nu vei mai sta nici cu gândul că ar fi prea scurt și deloc nepotrivit de purtat ca... rochie.

Puloverul oversize pe care eu l-am ales pentru acest outfit de toamnă este unul bej, de culoarea laptelui - am vrut să mizez pe nude și nuanțe neutre, pentru că vreau să rămână un look fresh, proaspăt, care, deși efortless, va părea... luxos, prin simplitate. Iar bejul va reuși să scoată în evidență bronzul căpătat vara asta!

De fapt, stai, am ales două modele de pulover XXL, pentru că m-am gândit că, pentru atunci când toamna va deveni rece și insuportabilă, să îți faci defilarea într-un pulover oversize mai gros și călduros, pe gât, care să nu strice însă combinația noastră cool de ținută de toamnă doar cu pulover și cizme ca piese centrale!

Cizme negre peste genunchi Pulover oversize bej

Rucsac negru de piele Pulover pe gat Desigual

Colier cu două lanțuri

Apoi, am ales să-i adaug o pereche de cizme cu toc mediu și gros, negre, peste genunchi - m-am gândit la confort, căci despre asta e vorba în această ținută de toamnă chic. Iar drept culoare, m-am gândit să fie cizme peste genunchi negre, căci cred că fiecare dintre noi are o astfel de pereche acasă și... se asortează la orice. Dar, desigur, tu poți opta pentru orice altă culoare pentru cizmele peste genunchi, doar ai grijă să fie însă niște cizme cu toc, pentru că arată mai classy și chic pentru un asemenea look mai... rebel.

În rest, că tot vorbim de un outfit confortabil și practic, hai să-i adăugăm în loc de geanta de mână elegantă, ce-i drept, dar prea puțin comodă, un rucsac negru mic și drăguț, cochet! Iar în ce privește celelalte accesorii, un colier cu lanț dublu, simplu, auriu, cred că e de ajuns și se combină de minune cu nuanța neutră a puloverelor alese pentru o astfel de ținută lejeră.

Iar la nivel de machiaj, hai să-l păstrăm natural și simplu, cât mai fin și delicat, la fel, în ton cu piesa centrală - puloverul! Eu am ales să mă bazez pe fondul de ten Estee Lauder Double Wear, căci este în continuare unul dintre cel mai bine votate fonduri de ten, rezistent și totuși cu aspect natural.

Fond de ten Double Wear Paletă 3 nuanțe de farduri de ochi

Luciu de buze Rimmel London Apocalips

Pentru ochi, mergi pe o paletă de farduri în nuanțe de marouri și nude - îi vei mulțumi și te va asorta și cu frunzele de toamnă! Pe buze poți alege să adaugi o pată de culoare mai primăvăratică sau estivală - după gust - alege din nuanțele disponibile de lipgloss Rimmel London Apocalips Lip Lacquer!