Rochia tip tricou - perfecta pentru tinuta de concert

Rochie tip tricou cu guler

Am gasit rochia tip tricou cu guler care se potriveste in cadrul concertelor in aer liber, in cadrul unui festival la care sunt invitati mai multi artisti si mai multe trupe din stiluri diferite.

Se poarta doar cu pantofi sport, geanta postas sau rucsacel si geaca de blugi pentru zilele mohorate.

Alege alt model de rochie tip tricou