WE ARE ONE anunță artiștii internaționali din line-up-ul celui mai mare concert caritabil din România pentru sprijinirea poporului ucrainean.

Unul dintre cei mai iubiți DJi la nivel mondial, Armin van Buuren, vine sâmbătă, 12 martie, în București, pentru WE ARE ONE. Artistul este extrem de apropiat de români și a acceptat cu empatie și bucurie invitația de a fi alături de fanii lui din România, pentru a sprijini împreună ucrainenii care trec în această perioadă prin momente dificile. Tom Odell, artistul care semnează celebra piesa Another Love, imnul celor care protestează pașnic pentru pace zilele aceasta în întreaga lume, va cânta sâmbătă pe Arena Națională și va transmite un mesaj de unitate și iubire. Jamala, artista de origine ucraineană și câștigătoarea concursului Eurovision 2016 cu piesa 1944, vine la WE ARE ONE. În acest moment, România este noua ei casă, fiind refugiată, alături de alte sute de mii de persoane care zilnic își părăsesc țara pentru a-și salva viețile. Ea va avea un moment special pe 12 martie în cadrul evenimentului, pentru a fi alături de poporul său. Line-up-ul va fi completat de alți artiști români, care vor fi anunțați în scurt timp. Evenimentul va fi prezentat de Andreea Esca și Andi Moisescu. Fiecare bilet la eveniment reprezintă donația pentru susținerea ucrainenilor și poate fi cumpărat de pe weareoneromania.com.

Banii obținuți în urma evenimentului vor fi donați către Crucea Roșie Română. De asemenea, pentru a putea susține cât mai mult poporul ucrainean, pot fi făcute donații către Crucea Roșie Română, aici, în conturile organizației sau prin SMS, la 8825, cu textul “ONE”.

O campanie SAGA FESTIVAL, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București pentru poporul ucrainean. Kudika

9 Martie 2022 Echipa Kudika