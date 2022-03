Xonia, depresie după diagnosticul crunt! Artista se confruntă cu o boală autoimună

Xonia și-a deschis recent sufletul și a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut, atunci când a fost diagnosticată cu o boală autoimună. Stările ei s-au intensificat, iar Xonia a ajuns să sufere și de depresie, peste care a reușit să treacă cu ajutorul familiei și a celor apropiați.

Xonia a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, iar cauza este un diagnostoic greu de acceptat, care i-a schimbat total perspectiva asupra vieții. Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre boala autoimună de care suferă, dar și despre sprijinul familiei, ajutor ce a contat enorm pentru bunăstarea psihică.

Xonia a declarat că momentan nu se cunosc prea multe detalii despre boala de care suferă, iar stările pe care le-a trăit sunt asemenea unui roller-coster.

"De când am fost diagnosticată cu o boală autoimună, viața mea s-a schimbat radical și a fost ca un roller coaster. Am trecut prin clipe extrem de grele pe plan mental și psihic pe care nu le doresc nici celui mai mare dușman. Nu am dat prea multe detalii pentru că nu am fost pregătită să discut deschis despre problemele cu care m-am confruntat și ce traume am avut, dar nici nu am vrut să mă vadă lumea ca pe o victimă. Sunt o persoană pozitivă de fel și îmi place să nu știe lumea ce probleme am eu și să transmit o stare de bine fiecărui om pe care-l întâlnesc. Poate o să împart cu voi mai mult, dar ce pot să spun este că această cumpănă a fost o mare trezire pentru mine și o binecuvântare’’ a declarat artista pentru revista Viva.

Cu toate că a trecut prin momente grele, Xonia spune că toată această perioadă dificilă a făcut-o să se reconecteze cu Dumnezeu și să privească viața dintr-un alt punct de vedere.

"Am evoluat foarte mult ca persoană, mă cunosc cel mai bine acum, mi-am vindecat traumele, mi-am rezolvat fricile, am făcut schimbări majore în viața mea privind alimentația, stresul și m-am reconectat cu spiritualitatea și cu Dumnezeu’’, a mai adăugat Xonia pentru aceeași sursă.