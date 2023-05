Arsenium colaborează cu Paula Hriscu pentru Lumea Asta, o piesă sensibilă cu un mesaj puternic

Arsenium colaborează pentru prima oară cu artista Paula Hriscu pentru „Lumea Asta", o baladă cu un mesaj sensibil și actual.

Arsenium colaborează pentru prima oară cu artista Paula Hriscu pentru „Lumea Asta", o baladă cu un mesaj sensibil și actual. Cu muzica și versurile compuse de către Arsenium și producția de către Gabriel Huiban și Virgil Pavlovici, „Lumea Asta" este despre sentimentele ce ne înconjoară, dar și despre durerile ce ne împiedică să mai lăsăm iubirea în viața noastră.



„În sfârșit se lansează videoclipul piesei «Lumea Asta». Este piesa mea preferată, piesă de suflet, piesa care mă reprezintă. Sper să ajungă la inimile oamenilor. Mă bucur foarte mult că regizorul Roman Burlaca a putut transmite prin clip exact emoțiile pe care le transmite și melodia. Iar Paula este fenomenală ca artist, mă bucur foarte multe că e cu mine în proiectul acesta. Lumea vedea doar partea frumoasă a vieții artiștilor în majoritatea cazurilor, pentru că noi nu transmitem chiar tot prin rețelele de socializare, iar doar prin muzică putem să ne împărtășim trăirile și emoțiile profunde ale vieții", povestește Arsenium despre cel mai nou proiect muzical al său.



„Îi mulțumesc lui Arsenium pentru că a dorit să fac parte din proiectul său de suflet, am spus «DA» imediat ce am ascultat despre ce este vorba, și mă bucur tare să văd artiști care reacționează la ceea ce sufletul lor creează. Arsenium asta a făcut în acest proiect, iar timp de 3:12 eu trăiesc mesajul fiecărui cuvânt. Mă regăsesc foarte tare în acest proiect și sunt sigură că foarte multă lume simte și trăiește ascultând piesa «Lumea Asta». Am lucrat foarte bine împreună, a existat o chimie frumoasă, iar atunci când faci ceva din suflet aici fiind vorba de muzică, nu are cum să nu iasă bine", adaugă Paula Hriscu.



Membru fondator al proiectului de succes mondial O-Zone, Arsenium a cucerit lumea alături de Dan Bălan și Radu Sîrbu, cu hituri precum „Dragostea din tei", „Despre tine" și „De ce plâng chitarele". În 2006, reprezintă Moldova la Eurovision cu piesa „Loca", iar în 2008 lansează „Rumadai", single ce a ajuns în Top 100 în țări precum Germania și Austria. În 2014, artistul reprezintă România în cadrul Vina del Mar Festival, cel mai important festival din America Latină și câștigă premiul pentru „Best Performer". De-a lungul timpului, Arsenium a lansat piese precum „Love Me... Love Me", „Porque te amo", „Bella Bella" , „Bon ami" (alături de Mianna și Heren), dar și „O Zi" (alături de Holograf).



Paula Hriscu este o cunoscută interpretă de muzică populară, ce a reușit să se facă remarcată în lumea muzicii de la vârsta de 22 ani. A urmat „Școala Populară de Artă", dar și cursurile facultății de la „Academia Națională Gheorghe Dima", specializarea canto.