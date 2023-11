„Speaker Bag”, o inovație Balenciaga și Bang & Olufsen, a fost creată în ediție limitată și a putut fi achiziționată doar din magazinul Balenciaga Couture Store din Paris, în baza unei comenzi speciale.

Una dintre aceste foarte rare genți-boxă este expusă pentru prima dată publicului larg din țara noastră, la Art Safari, în cadrul expoziției de genți care au făcut istorie, de la V&A Museum, Londra, „BAGS: Inside Out”

20 noiembrie 2023 - Rezultată în urma colaborării dintre Balenciaga și Bang & Olufsen, celebra geantă-boxă lansată în cadrul remarcabilei prezentări de modă Balenciaga 51st Couture Collection, va fi expusă până pe 14 ianuarie 2024, la Art Safari București. Vizitatorii din România ai expoziției vor avea ocazia să admire de aproape această geantă emblematică, un accesoriu haute-couture, dar și un produs audio de excepție.

Balenciaga I Bang & Olufsen Speaker Bag a fost prezentată pentru prima dată în 2022, la Paris, reprezentând un statement curajos în cadrul unei colecții legendare, 51st Couture Collection.

„Aducem o premieră mondială la Art Safari, un spectacol al tehnologiei, inovației și designului, care va completa perfect expoziția de genți celebre. „Speaker Bag”, o inovație Balenciaga și Bang & Olufsen poate fi admirată și ascultată alături de poșete de secol XVI, dar și de genți iconice, purtate de staruri și superstaruri. BAGS devine combinația perfectă între trecut, prezent și viitor,” spune Ioana Ciocan, CEO Art Safari și Comisar al României la Bienala de Artă de la Veneția.

„Lansată într-o colecție super limitată, de numai 20 de exemplare, după debutul de pe podium și purtată de celebrități precum Kim Kardashian, Cardi B sau Michelle Yeoh, Balenciaga I Bang & Olufsen Speaker Bag este o piesă inedită în cadrul expoziției Art Safari”, spune Gabriel Grădinaru, Brand Manager ASBIS România, distribuitor autorizat Bang & Olufsen în România.

Muzică ce poate fi purtată, modă care trebuie auzită

Obiectul este realizat dintr-un bloc de aluminiu solid, sablat perlat, anodizat și lustruit manual la fabrica Bang & Olufsen Factory 5 din Struer, Danemarca. Folosirea unui singur bloc solid de aluminiu brut a permis obținerea unei linii continue, de la mâner la bază. Partea din față a genții-boxă Balenciaga I Bang & Olufsen Speaker Bag este realizată în stilul inconfundabil folosit de Bang & Olufsen pentru boxele sale portabile. Are mai multe orificii audio, plasate cu atenție astfel încât să asigure cea mai bună calitate a sunetului, fără a compromite estetica. Înăuntrul corpului din aluminiu se află o boxă portabilă cu o autonomie de până la 18 ore și conectivitate multipunct. Deși Speaker Bag este o creație personalizată, cu un design avangardist, elementele fundamentale ale calității sunetului au fost respectate cu sfințenie, în fiecare etapă de producție.

În partea din spate există un compartiment încăpător, finisat manual și învelit în piele italiană Balenciaga. Butoanele de control sunt plasate sub mâner, iar siglele Balenciaga și Bang & Olufsen sunt gravate cu laser în partea de sus a fiecărei piese.

Publicul iubitor de artă, design și tehnologie poate admira geanta în cadrul expoziției „BAGS: Inside Out”, alături de alte genți de colecție, în colaborare cu V&A Museum, Londra, semnate de branduri de lux: Gucci, Louis Vuitton, Dior, Fendi etc. Geanta-boxă Balenciaga I Bang & Olufsen Speaker Bag va fi expusă într-o casetă securizată și va avea paza asigurată non-stop.

Program Art Safari Stars Edition (până pe 14 ianuarie 2024)

• Joi-duminică – 12:00-21.00 (ultima intrare - 20:30);

• Night Tours – sâmbătă, 20:00-23:00 (tururi ghidate, muzică live și drinks; se intră la ora 20:00). Pentru alte mențiuni privind programul: www.artsafari.ro.

• Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare.

• Palatul Dacia-România, Lipscani, nr. 18-20, București

Despre Art Safari

Art Safari, susținut de Glo, Lidl, Porsche, Kinder, Schweppes, Rose Verite, Yamaha, Asus, Bang & Olufsen, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale. Organizatorul anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 13-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari este proiect cultural național strategic și este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artă al României și Institutul Cultural Român. Partenerul oficial Art Safari este BCR. În cele 12 ediții de până acum a înregistrat peste 450.000 de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

Despre Bang & Olufsen

Bang & Olufsen este o marcă audio de lux fondată în 1925 la Struer, în Danemarca, de Peter Bang și Svend Olufsen. Devotamentul și viziunea acestora stau și acum la baza companiei. Timp de aproape un secol, Bang & Olufsen a depășit limitele tehnologiei audio, iar compania continuă să se afle în fruntea inovației acustice.

În prezent, fiecare produs Bang & Olufsen este caracterizat de sunet impecabil, design atemporal și măiestrie de neegalat. Produsele inovatoare ale companiei sunt vândute în întreaga lume în magazinele Bang & Olufsen, pe bang-olufsen.com și la retailerii parteneri. Compania are aproximativ 1.100 de angajați și operează în peste 70 de piețe. Acțiunile Bang & Olufsen sunt listate la Bursa NASDAQ Copenhagen A/S.

