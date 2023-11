Ecouri ale iubirii: Talk To Me - Jost x Mentum

"Talk To Me" este un anthem pop-dance fascinant, care îmbină cu fluiditate ritmurile electronice cu versuri emoțional încărcate, creând o experiență sonoră captivantă. Piesa devine un canal pentru sentimente neexprimate, oferind o experiență comună pentru cei care au simțit povara emoțiilor nespuse. Este o călătorie muzicală care îi invită pe ascultători să lase muzica să le vorbească.

Producția se remarcă prin elemente electronice dinamice, inclusiv linii de bass pulsante, sintetizatoare strălucitoare și coborâri plasate strategic, care intensifică atmosfera piesei. Instrumentația electronică servește drept metaforă pentru barierele electronice care împiedică comunicarea autentică, creând un peisaj sonor care reflectă bagajul emoțional al poveștii.

Piesa a fost compusă de Alma Goodman, Robbie Mcdade, Costel Domințeanu (DOMINO), Finn Eriksrud, Tim Terkelsen și a fost produsă de DOMINO și Mentum.

,,Te-ai simțit vreodată îndrăgostit nebunește, dar nu ai reușit să găsești cuvintele potrivite când persoana dragă era chiar în fața ta? Aceasta este esența piesei <<Talk To Me>> - o melodie dedicată tuturor celor care au trecut prin acea experiență.

Această piesă este pentru acele momente când sentimentele sunt prea mari pentru cuvinte. <<Talk To Me>> este ca o îmbrățișare muzicală, exprimând ceea ce este greu de spus. Ia-o ca pe coloana sonoră a acelui moment când dragostea te lasă fără cuvinte. Lasă muzica să vorbească. Adânciți-vă în <<Talk To Me>> și lăsați-o să fie vocea voastră atunci când cuvintele devin complicate. Această piesă este ca un prieten, acolo pentru a împărtăși sentimentele pe care poate că nu știți cum să le exprimați în cuvinte." ne spune Jost.

Jost este un artist nou, un DJ talentat și un producător remarcabil originar din Hannover, Germania. A avut o pasiune de neclintit pentru muzică încă din copilărie. Inspirat profund de Martin Garrix la concertul acestuia de la Tomorrowland din 2013, Jost a fost uimit de energia transmisă și de modul în care artistul a reușit să împrăștie fericire și iubire. De atunci, Jost a învățat în mod constant, a mixat și a încărcat piese pe platforma SoundCloud. Totul a evoluat pentru el într-un mod natural și organic. Jost a trăit în Marea Britanie timp de mai mulți ani, unde a urcat pe scenă alături de Rudimental și numeroși artiști germani precum HBZ și Felix Jaehn. De asemenea, este unul dintre fondatorii și organizatorii Wonderland Festival din Hannover, care a avut un succes remarcabil la a doua sa ediție. Recent, Jost s-a alăturat casei de discuri Honua Records din Germania și pregătește numeroase piese noi pentru viitorul apropiat.

De la prima lor întâlnire în 2014, Tim și Finn au experimentat cu diferite sound-uri. Prin influențe timpurii care variază de la blues, rock clasic și pop - până la house, disco și muzică electronică - ei îmbină o diversitate rară de impulsuri muzicale, care s-a conturat acum în duo-ul de artiști cunoscut sub numele de Mentum. De la debutul lor din 2016, Mentum a colaborat (pe lângă single-urile și EP-urile lor solo) cu artiști și producători precum R3HAB, K-391, Mike Perry, Gabry Ponte, KAAZE, Tungevaag și Helion. Prolifici, ambițioși și în continuă evoluție, Tim și Finn și-au făcut un nume ca unul dintre cele mai mari acte independente din Norvegia.