James Carter, Dillistone și Tiffany Aris colaborează pentru Felt A Little Like

,,O noapte târzie în Berlin a fost momentul magic în care această piesă a început să se contureze. Colaborarea cu Dillistone și Tiffany a fost o adevărată binecuvântare, rezultând într-o fuziune armonioasă a diverselor noastre universuri muzicale. James Carter exprimă speranța că această piesă va aduce bucurie ascultătorilor la fel cum a adus-o lor." ne spune James Carter. Morten Aamodt (Dillistone) este producător, cântăreț și compozitor specializat în muzica dance/electronică, house și pop. Ca și compozitor, a contribuit la un hit ce a ajuns în top 10 în Germania și a acumulat peste 100 de milioane de stream-uri. Sub numele Dillistone, a semnat recent cu OneSeven/No3 și se bucură de peste 100 de milioane de stream-uri pe creațiile sale originale. Începând cu 2023, a dominat topurile daneze de radio și Shazam și a anunțat concerte internaționale ca headliner. De asemenea, este cunoscut pentru remixurile sale pentru artiști de talie internațională, printre care Thutmose, Phantoms și Dua Lipa. Tiffany Aris este o tânără cântăreață și compozitoare din Hamburg. Încă din copilărie, a petrecut mult timp în studiouri și a participat la diverse proiecte muzicale. În portofoliul său muzical se regăsesc colaborări puternice în genul dance și proiectul ei solo, unde sunetul pop se împletește cu atmosfera anilor '80, completat de vocea ei distinctivă și cu nuanțe fumurii. Actualmente artista este semnată la casa de publishing Budde Music, în ediția Bad Ideas, și compune în Berlin alături de diverși artiști internaționali. Printre aceștia se numără: Ofenbach, Alle Farben, ClockClock, James Carter, Dillistone, Norma Jean Martine, Kelvin Jones, Greg Taro și mulți alții. În vara acestui an, a lansat EP-ul său de debut, "Mirror", iar piesa principală cu același nume a ajuns pe poziția 164 în German Airplay Charts. Cu prima sa lansare independentă, "Stronger" (cu peste 1 milion de stream-uri) și alte piese solo ulterioare, Tiffany Aris a reușit să se facă remarcată în playlist-urile Spotify New Music Friday (în DACH) și Pop Brandneu. Cel de-al treilea ei single, "Heavy Rain", a ajuns pe coperta playlist-ului Pop Brandneu. Colaborările sale în genul dance, precum "Unbreak My Heart" (Keanu Silver) și "Fire to Smoke" (Tiscore), se bucură și ele de milioane de stream-uri.