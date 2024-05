Dua Lipa lansează mult așteptatul său album, Radical Optimism

Dua Lipa, o putere globală în pop, laureată a trei premii GRAMMY și șapte premii BRIT, și-a lansat cel de-al treilea album, "Radical Optimism". Albumul include piese precum energica "Illusion", "Training Season" și euforica piesă de club "Houdini", care a devenit cel mai longeviv solo Nr. 1 al lui Dua pe UK Airplay Charts și a adunat peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore de la lansare. "Houdini" a primit laude unanime din partea presei, inclusiv Billboard și Rolling Stone, care au descris piesa ca „un deliriu dansant neo-psihedelic", până la Pitchfork și Vogue, care au numit-o „o lecție de măiestrie pop". "Houdini" a urmat după hitul "Dance The Night" din senzația box-office Barbie, care a ajuns pe lista scurtă a premiilor Oscar și a primit nominalizări la Golden Globes, Critics Choice Awards și GRAMMYs. Citește și: LINE-UP COMPLET LA FESTIVALUL MASSIF

Al doilea album al artistei, certificat platină, "Future Nostalgia", i-a consolidat poziția atât ca un succes critic, cât și ca vedetă de top în difuzările radio. Discul, nominalizat la GRAMMY, a fost albumul din top 10 cu cea mai lungă prezență al unei artiste feminine pe Billboard 200 în 2021 și a generat multiple hituri de succes la nivel mondial, cu "Levitating" obținând statutul de diamant și titlul de Billboard's No. 1 Hot 100 Song a anului 2021. Dua a atins statutul de superstar atât pe scenă, cât și în afara ei, datorită pasiunilor sale numeroase dincolo de muzică. În 2022, Dua a lansat Service95, o platformă editorială globală dedicată stilului, culturii și societății, care acum include un buletin informativ săptămânal, clubul de carte Service95 și podcastul Dua Lipa: At Your Service, care a fost lăudat de The Sunday Times și The Guardian, fiind numit unul dintre cele mai bune podcasturi ale anului 2022 de către Spotify. După ce a apărut pe coperta fiecărei reviste de modă importante la nivel mondial, de la Vogue și ELLE la W și Dazed, Dua și-a adăugat titlul de "designer" în CV în 2023, când a co-proiectat colecția "La Vacanza" de la Versace alături de însăși Donatella Versace, considerată de Vogue "cea mai fierbinte colaborare a verii." Albumul de debut eponim al lui Dua din 2017 este certificat platină, a generat șase piese de platină și a făcut-o pe Dua prima artistă feminină din istoria premiilor BRIT care a obținut cinci nominalizări într-un singur an. Dua are în total 10 nominalizări la GRAMMY, cu trei victorii pentru Best Pop Vocal Album, Best New Artist și Best Dance Recording. Global, pe diverse platforme, a acumulat peste 38 de miliarde de stream-uri și deține recordul pentru cele mai ascultate două albume ale unei artiste din toate timpurile pe Spotify.