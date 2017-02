Poti slabi chiar si 2 kilograme pe zi, cu aceasta dieta simpla - de care, insa, nu este bine sa abuzezi! 5 zile sunt suficiente pentru a-ti atinge scopurile. Dupa cele 5 zile de dieta stricta, simpla introducere in meniu a acestei bauturi miraculoase te va ajuta sa-ti pastrezi silueta si sa-ti prelungesti viata.

Japonezii sunt, de multa vreme, fanii acestei diete care le asigura si cantitatea zilnica necesara de vitamina C, magneziu, potasiu, calciu, sofiu, fier, zinc, cupru si mangan.

Elixirul vietii lungi si sanatoase este ceaiul rosu. Are o culoare rosu aprins, gustul este foarte fin si placut, nu este atat de tare ca ceaiul verde sau negru si nu contine cafeina. Este un ceai bland si, in afara faptului ca te ajuta sa slabesti, dieta cu ceai rosu este indicata in tot felul de afectiuni.

Pentru cura de slabire (asociata curelor de sanatate) se recomanda a se bea patru cani de ceai rosu, in fiecare zi, la micul dejun, pranz, cina si gustari.

foto interior si prima pagina: ElDen-1 , Shutterstock