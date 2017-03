Avocado este un fruct iesit din comun. In timp ce majoritatea fructelor contin in principal carbohidrati, acesta este bogat in grasimi sanatoase. Numeroase studii au aratat ca avocado are efecte benefice asupra sanatatii.

Beneficiile acestui fruct, confirmate de studii minutionase, demonstreaza ca, daca il mancam des, nu vom avea decat de castigat.

Este incredibil de hranitor. Cand spunem avocado, ne referim la fructul arborelui Persea americana. Acest fruct este apreciat pentru valoarea sa ridicatăa de substante nutritive, inclusiv 20 de vitamine si minerale diferite. Se poate adauga la multe feluri de mancare datorita gustului delicios si texturii bogate.

Avocado contine mai mult potasiu decat bananele. Majoritatea oamenilor sufera de deficit de potasiu, de aceea este recomandat sa fie consumat in mod regulat pentru optimizarea tensiunii arteriale si multor altor functii vitale, coordonate de acest element intr-o cantitate echilibrata.

