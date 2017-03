Dieta mediteraneana nu e ca alte diete de slabire. Nu trebuie sa renunti la pizza sau sa faci sport trei ore pe zi ca sa apara rezultatele.

Dieta mediteraneana e una dintre cele mai bune din lume pentru ca ii incurajeaza pe oameni sa adopte obiceiuri alimentare bogate in fructe si legume, grasimi sanatoase – ca cele din peste, fructe de mare, nuci si seminte – si cereale integrale.

De ce e eficienta dieta mediteraneana

Elitedaily.com explica de ce dieta mediteraneana e una dintre cele mai eficiente in ceea ce priveste slabirea: incurajeaza miscarea, in vreme ce alte diete se azeaza in principal pe consumul de putine calorii. Expertii Fundatiei in Dieta Mediteraneana recomanda 150 de minute de activitate fizica moderata pe saptamana. Asta inseamna 30 de minute de fitness, cinci zile pe saptamana.

Un alt motiv pentru care e eficienta dieta mediteraneana este ca descurajeaza consumul de alimente procesate, in conditiile in care specialistii estimeaza ca mai mult de jumatate din caloriile consumate de americani provin din aceste alimente.

