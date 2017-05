Stresul si anxietatea ne pot afecta vietile in multe feluri diferite. In urma cu cativa ani, am avut si eu astfel de stari. A fost un timp in care aveam o problema la piciorul stang si era destul de dureros. Cand durerea a ajuns pana la punctul in care nu mai puteam sa merg normal, m-am dus la dermatolog pentru tratament. Am facut asta in mod repetat luni intregi... pentru ca problema revenea tot timpul. Era atat de dureros incat incepusem sa merg diferit, genunchii mi se umflasera si soldurile erau inflamate. In tot acest timp, m-am gandit doar ca sunt bolnav si ca trebuie neaparat sa ma vindec. Mintea si trupul meu s-au predat.

Intre timp, vorbeam intotdeauna despre cat de binecuvantat sunt pentru ca sunt sanatos. Pana la urma un neg nu conteaza, nu?

Apoi mi-am dat seama. Era vorba doar despre mine. Din moment ce nu eram chiar bolnav, nu trebuia sa ma simt atat de rau, nu merita sa nu mai fac absolut nimic nici pentru mine si nici pentru cei dragi asteptand sa ma vindec. Daca nu meritam sa ma vindec, asta inseamna ca meritam sa am acel neg?

A fost o nebunie. M-am asezat si am inceput sa imi adun gandurile, incercand sa imi dau seama care este cu adevarat problema mea. Mi-am spus ca trebuie sa duc o viata normala in continuare si, in acelasi timp, sa gasesc solutii pentru problema mea.

Cu timpul, conversatia cu propria mea persoana devenea mai linistitoare. Ma angajasem sa ma ocup de mine si am delegat toate taskurile mele. Mergeam la culcare mai devreme. Dupa doua saptamani, negii au disparut complet.