Este normal sa te respingi sau sa iti pedepsesti sufletul cand ai fost respins de altii. Cand te simti dezamagit de felul in care esti tratata de membrii familiei si de oamenii din jurul tau, este timpul sa incerci sa ai o grija deosebita pentru tine. Ce faci pentru a avea grija de sufletul tau? Ce faci pentru a te proteja? Gaseste un mod sanatos de a iti exprima durerea.

foto interior si prima pagina: tugolukof, Shutterstock

Fiecare persoana trebuie sa se accepte, sa se pretuiasca si sa se trateze cu aceeasi grija cu care ar trata pe cineva pe care il iubeste.

Iata cateva inspiratii pentru a incepe drumul catre propria iubire:

1. In loc sa spui ca nu meriti cand primesti un compliment, spune "Multumesc".

2. Incee ziua cu o rutina de dimineata.

3. Fa o schimbare sanatoasa in fiecare saptamana - de exemplu, consuma o leguma la fiecare masa, bea un pahar de apa suplimentar sau ia scarile in locul liftului. Curand, aceste alegeri mici vor deveni obiceiuri.

4. Fa o plimbare - sau alearga - in cea mai frumoasa zona naturala pe care o gasesti.

5. Danseaza pe melodia ta preferata.

6. Scapa de stres cu exercitii de respiratie.

7. Incepe un jurnal de recunostinta. O data pe zi, scrie 10 lucruri - mari sau mici - pentru care esti recunoscatoare.

8. Vorbeste cu o persoana straina (pe care, in mod obisnuit, ai incerca sa o eviti).

9. Din cand in cand, fa-ti o surpriza; cumpara-ti o geanta pe care ti-o doresti, mergi la restaurantul tau preferat, programeaza o zi de spa.

10. Fa ordine in camera, in dressing. Ordonandu-ti spatiul in care locuiesti iti ordonezi si gandurile din minte.