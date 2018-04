Daca ti se intampla adesea sa te trezesti obosita, daca ti se intampla sa ai insomnii, daca ti se intampla ca lipsa somnului sa te faca ineficienta la munca si iritata acasa, este posibil ca vinovatii sa fie cateva alimente care iti strica somnul.

Daca vrei sa dormi mai bine, trebuie sa renunti la acele alimente care iti dau energie. Vorbim despre carbohidrati simpli, precum pastele, zaharul.

Somonul are proteine si grasimi omega-3, iar acesti acizi grasi sunt usor de transformat in energie, pentru a construi masa musculara de catre organismul tau. Asa ca o bucata de somon in salata ta, ideala la cina, te ajuta sa primesti un boost de energie. Iar asta va duce la lipsa somnului. Mai bine il mananci la pranz sau chiar la micul dejun.

Daca vrei sa dormi mai bine, renunta la branzeturile maturate inainte de culcare

Desi nu ai fi crezut, branzeturile sunt pe lista de alimente care iti strica somnul, conform editorilor Elite Daily. Branzeturile maturate contin tiamina care stimuleaza creierul si astfel adio somn! Mai bine, consuma-le la micul-dejun!

