Cum sa te lupti cu anxietatea si sa readuci in viata ta linistea si calmul?

Stiu ca sunt zile in care vezi doar intuneric in jurul tau. Sunt zile in care simti ca nu mai poti si ca nimeni nu te intelege. Sunt zile in care vocile din capul tau sunt mai puternice decat tine. Dar crede-ma ca poti invinge aceasta problema. Valul va trece, lumea va incetini si vei iesi din acest tunel negru mai puternica ca niciodata.

A trai cu anxietate si depresie este o problema tot mai comuna in zilele noastre. In unele momente mintea ta vrea sa isi aminteasca de toate situatiile ciudate pe care le-ai trait pana acum sau sa creeze ea cateva momente urate care nici macar nu se pot intampla. In alte momente simti ca nimic din corpul tau nu mai lucreaza. Nu te poti misca. Nu poti gandi altceva.

Ce trebuie sa faci in astfel de situatii?

Trebuie sa iti amintesti ca vei fi bine. Trebuie sa iti amintesti sa respiri.

Stiu ca este un sfat aproape cliseic, insa o respiratie profunda poate fi foarte utila in momentele de stres si anxietate pentru ca te ajuta sa te linistesti si sa preiei controlul asupra corpului tau. Este ca si cum ai umple fiecare celula din corpul tau cu aer curat. Inima si creierul tau vor primi mesajul sa incetineasca, sa functioneze pe ritmul tau.

Trebuie sa iti amintesti sa vorbesti despre asta.

Atat de multi oameni sufera de anxietate, insa prea putini vorbesc despre aceasta problema. Sentimentele tale sunt reale. Problemele tale sunt reale. Invata sa iti pui sufletul pe tava si sa vorbesti despre ce simti cu adevarat. Gaseste persoane in care poti avea incredere, care stiu cum sa te calmeze si sa te ajute sa treci peste situatiile neplacute. Scoate din suflet toate fricile tale.

Trebuie sa iti amintesti sa faci ceva ce iti place.

In momentele dificile trebuie sa te concentrezi asupra lucrurilor care iti plac. Chiar si atunci cand esti ocupata, gaseste timp pentru lucrurile pe care le iubesti, care iti pun zambetul pe buze, care te fac sa te simti ca traiesti cu adevarat.

Trebuie sa iti amintesti sa faci miscare.

Pune in miscare corpul. Exercitiile fizice sunt extrem de importante pentru sanatatea mintii tale. Daca nu esti un mare fan al salilor de sport, mergi in parc la alergat sau iesi la o plimbare de cateva zeci de minute pe jos. Important este sa nu stai locului si sa nu stai degeaba.

Trebuie sa iti amintesti sa iei o pauza.

In momentele in care esti mai obosita decat de obicei este posibil ca anxietatea sa fie la un nivel critic. Ce trebuie sa faci in astfel de situatii - sa te relaxezi. Sa faci un pas in spate si sa iei o scurta pauza. Sa te deconectezi de la social media, sa iti lasi telefonul acasa, sa iesi in aer liber, sa mergi la film, sa pleci intr-o scurta calatorie, sa citesti o carte.

foto main: rudall30, Shutterstock