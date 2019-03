Țestoasele marine au revenit pentru prima dată în 20 de ani pe o plajă din India, după ce a fost curățată

Peste 80 de țestoase marine au fost observate pe nisipul de la Versova Beach din Mumbai. Au trecut 20 de ani de când țestoasele au fost văzute ultima oară pe plajă. Întoarcerea lor se datorează unui gest făcut de câțiva oameni cu suflet bun care au decis să facă curățenie, strângând toate deșeurile de pe plajă.

"Am avut lacrimi în ochi când i-am văzut mergând către ocean." - a spus pentru The Guardian Afroz Shah, avocat și locuitor.

Week 127 .

Fantastic news for Mumbai .

We got back Olive Ridley Sea Turtle after 20 years. Historic moment

Nested and Hatched at our beach. We facilitate their journey to ocean.

Constant cleaning helps marine species.