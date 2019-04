Melodia pe care sa o asculti in momentele tensionate

Multi spun ca aceasta melodie te scapa de depresie.

Treci printr-un moment mai dificil? Simti ca nu poti face nimic care sa te ajute sa iesi din starea in care esti acum? Esti ingropata in taskuri, probleme si stres si nu mai poti vedea luminita de la capatul tunelului? Nu mai gasesti niciun motiv pentru care sa fii recunoscatoare? Ai nevoie de o mana de ajutor insa iti este teama sa ceri sfatul celor din jurul tau pentru ca vei fi vazuta ca fiind slaba sau prea sensibila?

Este timpul sa privesti in sufletul tau, sa ai mai multa grija de tine, sa iti asculti inima si sa descoperi de ce ai nevoie pentru a fi fericita.

Multi spun ca aceasta melodie calmeaza oamenii nervosi, reduce stresul si elimina depresia. Este o piesa ce dureaza peste doua ore, iti recomand sa asculti parti din ea in momentele in care te simti depasita de situatie. Tot ce trebuie sa faci este iei o pauza de cateva minute, sa ii dai PLAY, sa inchizi ochii si sa incerci sa iti eliberezi mintea de toate gandurile (atat negative, cat si pozitive). Concentreaza-te asupra respiratiei si modului in care iti simti intregul corpul.

foto prima pagina: captura Youtube