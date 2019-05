4 Exercitii de respiratie pentru a elimina stresul si tensiunea

Traim intr-o societate in care totul se misca cu viteza luminii. In plus, suntem bombardati de sarcini zilnice, proiecte in curs, facturi de platit, promisiuni de respectat. Stresul si tensiunea isi fac aparitia si cu greu mai reusim sa ne mai relaxam.

Iata patru exercitii de respiratie foarte simple pentru eliberarea stresului. Indiferent de ora din zi sau de locul in care te afli, acestea te vor ajuta sa te relaxezi.

1. Miscari ale umerilor Stai in picioare, cu ochii inchisi, si fa o scurta scanare a corpului. Inspira profund, ridica-ti usor umerii si inchide pumnii. Tinandu-ti respiratia, fa o miscare "in sus si in jos" cu umerii. Fa-o rapid sau lent - cum preferi. Cand simti nevoia, expira profund si relaxeaza-ti umerii, bratele si mainile. Repeta acest exercitiu de trei ori.

2. Incordeaza si relaxeaza Stai in picioare sau jos, cu ochii inchisi, si fa o scurta scanare a corpului. Inspira si incordeaza muschii fetei, concentrandu-te asupra fiecarei tensiuni si a fiecarui disconfort pe care il simti. Expira profund si relaxeaza-ti complet corpul, lasand tensiunea sa dispara din corpul tau. Repeta acest exercitiu de cel putin trei ori. Repeta acelasi lucru cu gatul, apoi cu bratele, pieptul, abdomenul, spatele, picioarele si apoi intregul corp. De fiecare data cand inspiri incordeaza muschii din zona respectiva, apoi expira si relaxeaza-te complet. Important - poti face acest exercitiu de trei ori pe fiecare parte a corpului si de trei ori cu intregul corp.

3. Respiratie cu bule Stai jos, cu ochii inchisi si scaneaza-ti rapid intregul corp. Acum indreapta-ti atentia asupra respiratiei tale. Nu schimba nimic, doar continua sa respiri in mod natural. De fiecare data cand expiri, imagineaza-ti ca un flux de bule intunecate iti paraseste corpul, indepartand stresul, tensiunea, nelinistea, anxietatea. De fiecare data cand inspiri imagineaza-ti ca un alt flux de bule cu aer patrunde in corpul tau, aducand pace, calm, liniste si orice altceva mai ai nevoie in acel moment. Repeta acest exercitiu pana cand te simti mai bine.

4. Vizualizeaza locul tau fericit Stai jos, cu ochii inchisi si scaneaza-ti rapid intregul corp. Imagineaza-ti ca parasesti locul in care esti acum; imagineaza-ti ca inchizi usa in spatele tau si mergi intr-un loc fericit - locul sufletului tau. Odata ce ai ajuns acolo, alege un spatiu care iti place in mod special si asaza-te acolo. Observa pozitia corpului, a bratelor, a picioarelor. Fii constienta de modul in care corpul tau se simte in spatiul tau fericit. Bucura-te de acest moment, de linistea de aici.