Mantra zodiei tale pentru luna septembrie

Spune-mi ce zodie esti pentru a iti spune care este mantra de care ai nevoie pentru luna septembrie.

Esti curioasa care este mantra ta?

Am adunat cate o mantra care sa te ajute in luna septembrie in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut. Rosteste aceasta mantra in fiecare dimineata, imediat ce te trezesti, de cel putin doua ori pentru o luna incarcata de fericire si iubire.

Berbec - Ziua de astazi este una speciala. Astazi aleg sa primesc iubire, sinceritate, bunatate, fericire.

Taur - Ma indepartez de oamenii toxici, care ma trag in jos si aleg sa ma inconjor de cei cu suflet bun. Pentru ca am nevoie de oameni frumosi de la care am ce invata.

Gemeni - Stiu ca sunt iubita. Stiu ca Universul are un plan special pentru mine. Stiu ca acesta este doar inceputul. Imi las destinul in mainile divinitatii.

Rac - Imi abandonez grijile in trecut. Ma dezbrac de haina greutatilor si o predau Universului, in timp ce eu merg mai departe pe cel mai frumos drum de pana acum.

Leu - Nu imi mai este teama de nimic. Stiu ca totul va fi bine. Ma aflu chiar acolo unde am nevoie sa fiu. Acesta este drumul meu.

- Nu mai traiesc in trecut. Aleg sa privesc cu zambetul pe buze acest prezent minunat care este chiar in fata mea. Ma eliberez de tot ce s-a intamplat pana acum si ma iert.

Balanta - Astazi aleg sa ma simt bine. Astazi aleg sa fiu cu zambetul pe buze tot timpul. Astazi aleg sa ii influentez pozitiv pe oamenii din jurul meu. Astazi aleg sa fiu fericita.

Scorpion - Imi eliberez sufletul de orice senzatie de teama, furie si negativitate astfel incat sa ajung intr-un loc incarcat cu iubire.

Sagetator - Stiu ca puterea este doar la mine. Orice am nevoie ca sa ma pot vindeca este deja in sufletul meu, trebuie doar sa am suficienta putere pentru a il gasi.

Capricorn - Astazi aleg sa ma iubesc. Aleg sa imi respect inima, sa imi apreciez sufletul. Aleg sa ma tratez cu respect si bunatate.

Varsator - Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza. Sunt gata sa traiesc cu toata fiinta mea. Sunt gata sa simt cu tot sufletul meu. Sunt gata sa iubesc cu toata inima mea.

Pesti - Universul ma binecuvanteaza. Am puterea de a imi transforma experientele trecute in oportunitati. Am puterea de a invata din tot ce am trait pana acum. Am puterea de a fi libera si de a merge mai departe cu viata mea.

